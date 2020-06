Geen jaarmarkt, wel zomerkermis voor Merchtem en Wemmel

Merchtem en Wemmel organiseren wel een kermis in augustus met randactiviteiten, maar geen jaarmarkt. Dat laten beide gemeenten in een gezamenlijk persbericht weten.

De kogel is door de kerk, Merchtem kermis 2020 gaat door. “Van zaterdag 15 augustus tot en met zondag 23 augustus kan je je komen amuseren op onze jaarlijkse kermis”, zegt schepen Julie Asselman . “Dit jaar zal de kermis er jammer genoeg wat anders uitzien. Naar aanleiding van de coronamaatregelen zullen er geen optredens en jaarmarkt georganiseerd worden.” Het gemeentebestuur van Merchtem wil de lokale horeca wel een duwtje in de rug geven. “Zo roepen we op om de lokale horeca te steunen en langs te komen voor een hapje en een drankje op onze gezellige terrasse.”

Wemmel: kermis met jaarmarkttoets

De zomerkermis in Wemmel gaat ook door en krijgt een lichte jaarmarkttoets. “Dit jaar zien de jaarmarktfestiviteiten er jammer genoeg anders uit”, legt burgemeester Walter Vansteenkiste uit. “Naar aanleiding van de coronamaatregelen organiseren we geen jaarmarkt, festival en optredens. In samenspraak met het jaarmarktcomité, de deelnemende verenigingen, de Wemmelse horeca, GC de Zandloper en onze eigen diensten zullen we er de dag van de Wemmelse jaarmarkt toch een bijzondere dag van maken en willen we de lokale horeca ondersteunen.”