Geen jaarmarkten in Beersel deze zomer

In Beersel vinden deze zomer geen jaarmarkten plaats. De opgelegde coronaveiligheidsmaatregelen van de Vlaamse overheid maken dat een massa-evenement zoals een jaarmarkt niet veilig georganiseerd kan worden, vindt het gemeentebestuur. In Beersel wordt de zomer traditiegetrouw uitgezwaaid met jaarmarkten in de deelgemeenten Beersel, Lot en Dworp.

Coronavoorschriften zoals afstand houden en een maximum aantal bezoekers bemoeilijken de organisatie van een jaarmarkt fors “en zouden afbreuk doen aan de folklore van een jaarmarkt”, aldus de gemeente in een persmededeling. Na overleg met alle betrokken partijen besloot het bestuur deze zomer alle jaarmarkten te schrappen.

Dworp

Het Jaarmarktcomité Dworp toont begrip voor de beslissing van het bestuur om de jaarmarkten te annuleren. “Blijkbaar slaagt het coronavirus in iets waar de twee wereldoorlogen niet in slagen, namelijk onze jaarmarkt afgelasten,” klinkt het in een bericht. Dit jaar zou in deelgemeente Dworp de 172ste jaarmarkt plaatsvinden.

Het Beerselse gemeentebestuur sluit niet uit dat er nog een alternatief kan worden uitgewerkt, indien de situatie gunstig evolueert. Vandaag is het bestuur ervan overtuigd dat alle maatregelen volhouden belangrijker is voor de Beerselaars.

