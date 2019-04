Geen kinderen meer in 127bis wegens…geluidshinder

De regering mag in het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel geen illegale gezinnen met kinderen meer opsluiten in afwachting van hun uitzetting. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Sinds vorige zomer konden illegaal in het land verblijvende gezinnen met kinderen, in afwachting van hun repatriëring, worden opgesloten in het gesloten terugkeercentrum 127bis, in Steenokkerzeel. Daarvoor werden speciale, afgescheiden ‘family units’ gebouwd op de site.

Enkele mensen-en kinderrechtenorganisaties waren, naar Frans voorbeeld, een procedure gestart bij de Raad van State en krijgen nu ook hier gelijk. De Raad van State oordeelt dat kinderen in Steenokkerzeel, dat vlakbij de luchthaven van Zaventem ligt, langdurig – want de opsluiting kan tot een maand duren – kunnen worden blootgesteld aan geluidshinder. Door de schorsing van het regeringsbesluit heeft de regering dus geen juridische grond meer om illegale gezinnen op te sluiten. De schorsing wordt onmiddellijk van kracht.