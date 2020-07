Geen les op woensdag in Vilvoordse secundaire scholen

De leerlingen van de secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV) krijgen volgend schooljaar vier dagen per week les. Op woensdag is er geen les, de andere dagen zal de school langer duren. Reden is het coronavirus. "Als de situatie blijft hoe ze is, starten we in september met kleurcode geel. Dat wil zeggen dat leerlingen vier dagen naar school mogen komen. Het meest logische is dan dat ze woensdag thuis blijven", zegt algemeen directeur Johan Van Engelant in een brief aan de ouders.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten vanaf volgend schooljaar de lessen om 8u20 en stoppen die om 17u00. Verder worden voor- en namiddagpauzes beperkt tot 10 minuten. De middagpauze blijft 50 minuten. Op woensdag blijven de scholen gesloten. "We begrijpen dat deze reorganisatie voor sommige mensen inhoudt dat ze ook in hun privéleven bepaalde aanpassingen zullen moeten doen. Daarom hielden we er aan ouders hierover nu al in te lichten", zegt algemeen directeur Johan Van Engelant in de brief.

Het KOV koos voor het weekschema door het coronavirus. In scholen wordt met kleurcodes gewerkt die de coronasituatie in het land weergeven. Op dit moment is het code geel, wat betekent dat leerlingen vier dagen per week naar school mogen gaan. "Als we zo het schooljaar starten, zal het voor het volledige schooljaar zijn. Ook als scholen code groen worden, blijft het weekschema behouden", aldus Van Engelant. "Als de toestand verslechtert en scholen code oranje worden, zullen leerlingen afwisselend naar de school komen en thuisopdrachten uitvoeren."

De scholengroep onderzocht ook om op woensdag afstandsonderwijs te houden. "Dat is theoretisch mogelijk, maar praktisch niet haalbaar omdat we onvoldoende vaklokalen hebben om alle vakken in de vaklokalen te laten doorgaan op de andere vier dagen", aldus Van Engelant.