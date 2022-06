Geen Mariaprocessie, wel Pinksterfeest in Halle

In Halle gaat de eeuwenoude Mariaprocessie op Pinksterzondag vandaag voor de derde keer op rij niet uit. De voorbije edities vielen in het water door corona. Dit jaar had de organisatie niet voldoende tijd om alles klaar te krijgen. Er is wel een Pinksterfeest gepland.