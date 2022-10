Geen nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaams-Brabant

In maart riep de Vlaamse overheid steden en gemeenten op van locaties waar mogelijk nooddorpen konden gebouwd worden voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. In onze provincie bleven uiteindelijk vier locaties over: Landen, Kessel-Lo, Wijgmaal en Buizingen. In de Halse deelgemeente ging het om een terrein van Woonpunt Zennevallei aan de Alsembergsesteenweg. Volgens provinciegouverneur Jan Spooren blijkt geen enkele locatie geschikt om een nooddorp neer te poten.

“Zo hadden de locaties onder andere geen riolering, of hadden te kampen met bodemverontreiniging”, meent Spooren. “Een tijdelijk nooddorp inrichten zou te veel tijd en te veel geld kosten. We gaan daarom volop inzetten om vluchtelingen bij mensen thuis op te vangen of in kamers in woonzorgcentra. Dat gaat voorlopig goed. Daarnaast onderzoeken we of we eventueel vluchtelingen in hotelkamers in Vlaams-Brabant kunnen opvangen.”