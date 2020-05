Geen rush op winkels in Halle en Vilvoorde

In de winkelstraten van Halle en Vilvoorde kon je vandaag met gemak zo'n 10 meter afstand houden van elkaar, zo rustig was het er. Veel mensen hebben blijkbaar niet dringend nood aan schoenen of kledij. Anderen vinden het nog niet veilig genoeg om te gaan shoppen.

Na 8 weken verplichte sluiting zijn de winkels vandaag weer open. Maar in tegenstelling tot de heropening van de containerparken en de doe-het-zelfzaken, blijft de grote toeloop in de winkelstraten uit. Noch in Halle, noch in Vilvoorde was het over de koppen lopen. Onze reporter trok met z’n camera naar beide steden. Het resultaat zie je vanavond in ons nieuws.