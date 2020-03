Geen sneeuwklassen voor 150 zesdejaars van Vilvoordse stedelijke basisscholen

De stedelijke basisscholen De Doening, Het Groentje, De Groene Planeet, De Puzzel, Kinderkoppen en De Kastanjelaar gaan elk jaar samen op sneeuwklassen met de zesde leerjaren. Ze zouden nu zondag 15 maart vertrekken naar de omgeving van de Kronplatz en tot 22 maart ter plaatse blijven. Maar dat valt nu dus in het water door het coronavirus, tot grote treurnis van leerlingen én juffen.

“Dit is echt heel erg voor die kinderen. Je wil niet weten hoe erg ze daar allemaal al jaren naar uitzien. Het is een soort orgelpunt voor ze naar de grote school gaan”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). “We hebben gelukkig met onze reisorganisator kunnen regelen dat alles integraal terugbetaald wordt.”

De scholen zullen waarschijnlijk wel een alternatief zoeken om toch een activiteit of uitstap te organiseren voor hun zesdejaars. “Maar in eerste instantie gaan we eerst even afwachten. We durven ook niet te ver vooruit plannen. Maar naar Italië reizen zal er zeker niet meer bij zijn”, aldus De Ro.