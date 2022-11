Geen uitzetting nodig: vluchtelingen tijdig vertrokken uit gekraakte woningen in Diegem

De groep die in de leegstaande hotelinfrastructuur zijn intrek had genomen sinds een aantal weken moest daar eigenlijk al op 10 november weg zijn na een vonnis van de vrederechter, maar ze kregen uiteindelijk nog respijt tot vandaag. “Er waren eerder al een aantal vluchtelingen vertrokken maar nu zijn ze effectief allemaal verdwenen. Een uitzetting door de politie was dus niet nodig”, laat burgemeester Jean-Pierre De Groef weten.

Het is onduidelijk waar de vluchtelingen, met daarbij ook een aantal kinderen, naartoe getrokken zijn. Het gaat om gezinnen van diverse nationaliteitenn waaronder vluchtelingen uit Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië. Meteen werd ook werk gemaakt om een herhaling te voorkomen. “Er stond een aannemer klaar die de badkamers en toiletten in de leegstaande huisjes te verwijderen. Ook gas, water en elektriciteit wordt afgesloten en de panden zullen ook degelijk worden verzegeld.”

Een andere groep vluchtelingen verblijft nog steeds in leegstaande loods in de Kerklaan in hoofdgemeente Machelen. De situatie is er ongewijzigd. Het is wachten tot de eigenaar naar de vrederechter stapt maar voorlopig is hij niet geneigd dat te doen.