Geheim van Leeuwse Sint-Gorikskapel ontrafeld?

Raf Meert ging niet over één nacht ijs. Tot in Frankrijk is hij gaan zoeken naar de verdwenen Sint-Gorikskapel. Die werd rond 1680 afgebroken. Restanten van de kerken zijn verwerkt in de kerkhofmuur van de Sint-Pieterskerk aan de Rink. De andere kerk stond volgens hem een paar honderden meters verderop.

"Het is een speciale plek in de Leeuwse geschiedenis. Hier stond de oudste kerk en de oudste teksten die geschreven over Sint-Pieters-Leeuw verwijzen naar deze plek. Des te opvallender is dat de plek al eeuwen toebehoort aan de gemeenschap. Vroeger met de kerk, vandaag met het gemeentehuis", zegt Raf Meert. De volledige zoektocht van Raf kan je vanavond zien op RINGtv of lezen in het heemkundig tijdschrift Lewe.