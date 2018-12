'Geland in de Rand' samen met nieuwe inwoners Ternat achter het fornuis

In ‘Geland in de Rand’ volgt RINGtv iedere woensdagavond mensen die vanuit het buitenland in De Vlaamse Rand zijn komen wonen en volop bezig zijn met zich te integreren en Nederlands te leren. Vandaag zijn we te gast in Ternat, daar organiseert de integratiedienst twee keer per maand een praatcafé waar instromers Nederlands oefenen. Ze krijgen daarbij de hulp van vrijwilligers uit Ternat. De avond is speciaal want één keer per jaar is er een kook- en eetavond waarop alle deelnemers en alle vrijwilligers zijn uitgenodigd. Het zijn de nieuwe Ternattenaren die het eten klaarmaken.