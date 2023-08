Gelegenheidsensemble leukt Merchtem Kermis op

In Merchtem is de jaarlijkse kermis halfweg. Nog tot en met zondag is het druk in het centrum, want behalve de kermis zelf zijn er tal van activiteiten. Muziek bijvoorbeeld. Vandaag konden passanten genieten van een live orkest dat door de straten trok. De Merchtemse steltenlopers sloegen daarvoor de handen in elkaar met Music Time uit Peizegem en Musico Concordia.