Geliefde vrijwilliger Jörgen (45) van Meise Schenkt plots overleden: “Onwezenlijk”

Jörgen Noens, de bezieler en voorzitter van de actie Meise Schenkt en andere initiatieven voor mensen die het moeilijk hebben, is plots overleden. Hij was 45 jaar. Op sociale media regent het steunbetuigingen voor de familie en vrienden.

“Dit komt binnen als een bom die valt op onze gemeente”, reageert burgemeester Gerda Van den Brande. “Ik kreeg het koud toen ik het nieuws vernam. Zo plots. Men meldde mij dat hij in zijn slaap is overleden. Jörgen zette zich via de actie Meise Schenkt in voor heel wat goede doelen. Onder andere voor de inzamelactie voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor mensen hier in de gemeente die het moeilijk hebben.”

Jörgen was een tijdlang ook politiek actief in de gemeente, voor de partij Vlaams Belang. Ook bij de actie Meise Schenkt wordt verslagen gereageerd. “Zijn onmetelijke inzet en gedrevenheid voor Meise schenkt zijn van onschatbare waarde. Hij zal heel erg gemist worden. Meise Schenkt zal nooit meer hetzelfde zijn”, meldt vrijwilligster Ann Van Dievoet het nieuws in een aangrijpend bericht op de facebookpagina van Meise Schenkt.

Jörgen laat vier kinderen na. Op Kerstdag zou hij 46 jaar geworden zijn. “Dit is zo onwezenlijk en komt ongelofelijk hard binnen. Hij coördineerde de vele hulpacties en werkgroepen van de actie Meise Schenkt. Zonet was er de Sinterklaasactie waarvoor we een honderdtal pakketten konden samenstellen voor kinderen van gezinnen die het moeilijk hebben”, aldus Van Dievoet.