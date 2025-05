Leerlingen Virgo Sapiens Londerzeel ruilen schoolbank voor Albert Heijn

350 leerlingen uit Vlaams-Brabant vullen vandaag en volgende week niet alleen de rekken van Albert Heijn-winkels in de regio, ze bedienen ook de kassa, nemen de social media van de winkel over en helpen klanten. "Het is het eerste jaar dat we meedoen, maar de leerlingen zijn heel enthousiast", zegt leerkracht Suzanne Maerivoet. "Ze zijn gemotiveerd om eens aan de andere kant van de winkel te staan, de klanten te bedienen en de handen uit de mouwen te steken."

Tijdens de talentenstage ervaren de leerlingen dat een ‘succesvolle school- en werkkeuze’ draait om het combineren van kwaliteiten en interesse. "Op een toffe en constructieve manier komt zo het belang van vaardigheden, inzet, vriendelijkheid, samenwerking en communicatie aan bod", aldus Vlajo. In onze regio zijn de leerlingen actief in de Albert Heijn-winkels van Londerzeel, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem.

Supermarktmanager Michael van den Hout is alvast tevreden met zijn werkkrachten. "Het is leuk dat ze kunnen zien hoe onze wereld in elkaar steekt. Het zou superfijn moest er een toekomstige collega tussen zitten, al moeten ze vooral een leuke dag hebben. Ze hebben het naar hun zin en dat is het belangrijkste."