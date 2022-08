Gemeente Asse na dodelijk ongeval: “Herinrichting kruispunt ligt op tafel”

Vanochtend kwam een 19-jarige jongen uit Asse om het leven toen hij ter hoogte van het kruispunt van de Velm met de Assesteenweg de baan wilde oversteken. De fietser werd gegrepen door een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Buurtbewoners maken zich al langer zorgen over de veiligheid van de baan. “Het klopt dat er heel wat zwaar verkeer door de straat rijdt door de industriezone verderop. Dat maakt de feiten van vanochtend des te tragischer”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “De herinrichting van de baan ligt op tafel van een studiebureau, waarbij het fietspad ontdubbeld wordt en de oversteekplaatsen veiliger worden gemaakt. Alleen zijn daarvoor onteigeningen nodig, maar die procedures duren lang.”

Begin deze vakantie nam de gemeente Asse wel enkele maatregelen. “De snelheid op de Assesteenweg gaat van 70 naar 50 kilometer per uur. Het centrum van de Bollebeek krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die snelheidsverlagingen komen er omdat het wegdek in slechte staat is, maar ook door de vele kruisende bewegingen. Denk aan wagens die afdraaien richting examencentrum of autokeuring”, gaat Van Elsen verder. “De oversteek aan het kruispunt met de Velm is reglementair ingericht, maar we gaan we nagaan of de signalisatie wel duidelijk genoeg is. Misschien moet voor bestuurders beter worden aangegeven dat er fietsers kunnen oversteken. Al brengt dat jammer genoeg het slachtoffer niet terug.”