Gemeente Galmaarden laat oog vallen op winkelpand

Het gemeentebestuur van Galmaarden wil een voormalige slagerij en woonhuis met achteraan een tuin kopen, op enkele meters van het gemeentehuis. Om die tuin is het de gemeente eigenlijk te doen, want die grenst aan de parking van het gemeentehuis en het sociaal huis. "In eerste instantie is het belangrijk om een doorgang te hebben zodat wij de parking kunnen bereiken”, vertelt bevoegd schepen Ludo Persoons. “Nu zitten we met het probleem dat de toegang tot de huidige parking achter het gemeentehuis in- én uitrit is. Het is de bedoeling om daar in in de toekomst een in- of uitrit van te maken en daarvoor zal een deel van het pand of het volledige gebouw moeten gesloopt worden." De huidige smalle gang moet dus enkelrichting worden en waar nu de tuin van de slagerij is, komt de andere in- of uitrit én ook bijkomende parkeercapaciteit. Want daar is nood aan in het centrum van Galmaarden.