Gemeente Herne koopt zelf zaal De Kring

In Herne is er een oplossing in zicht voor de ‘zalencrisis’. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er in de gemeente door een samenloop van omstandigheden binnenkort geen enkele feestzaal meer over is. Dat zou een ramp zijn voor de verenigingen daar. Maar dat nu dus van de baan. De gemeente koopt zelf zaal De Kring, voor een bedrag van 900.000 euro.

Binnenkort blijft er in Herne-centrum amper plek over voor het verenigingsleven. Omdat er maar geen oplossing uit de bus komt, haalt de gemeente dan maar haar eigen portefeuille boven. “We hebben de principiële beslissing genomen op de gemeenteraad om De Kring te kopen”, vertelt burgemeester Kris Poelaert. “Die is zeer belangrijk voor het verenigingsleven, maar zeker en vast voor onze inwoners die er terechtkunnen, nu er in de toekomst een aantal feestzalen zullen verdwijnen.” Een derde van de kostenplaatje wordt gedekt door de Vlaamse relancemiddelen. “Voor ons is dat driehonderdduizend euro. Zo hoeft het eigenlijk onze belastingbetaler ook weinig tot niets te kosten, aangezien we een groot gedeelte of volledige bedrag kunnen recupereren van de concessiehouder.”