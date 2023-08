Gemeente maakt op vraag van jongeren pop-upskatepark in Alsemberg

Nog de hele maand kunnen skaters in Alsemberg terecht op een tijdelijk skatepark. De pop-up in de Halsendallaan komt er op initiatief van drie jonge Beerselnaren.

“Een tweetal maanden geleden kwamen 3 jonge Beerselse skaters, Gust, Loewie en Pjotr, naar me met het plan om in Alsemberg wat kleine skatetoestellen te plaatsen, zodat ze hun skatetechnieken konden bijspijkeren tijdens de vakantie”, vertelt burgemeester Jo Vander Meylen. En zo geschiedde. Nog tot 2 september kunnen skaters zich uitleven op het tijdelijke skatepark aan de speeltuin in de Halsendallaan in Alsemberg. “Als kindvriendelijke gemeente vinden we de stem van kinderen en jongeren belangrijk, maar evenzeer hun zin om initiatieven te nemen die hun leefwereld rijker kunnen maken. Dit is daarvan een mooi voorbeeld”, besluit Vander Meylen.