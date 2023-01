Gemeentebestuur Gooik: "Sluikstortcamera's zijn goeie zet"

De sluikstortcamera’s die Gooik sinds twee jaar inzet, werpen hun vruchten af. Dat besluit de Pajotse gemeente op basis van het aantal sluikstorten dat het voorbije jaar gemeld is. In 2020 waren dat er net geen honderd, vorig jaar 44. Maar de gemeente kon via de camera’s geen sluikstorters vatten en gaat ze daarom nu slimmer inzetten.

Eén sluikstort om de acht dagen. Zoveel meldingen kreeg Gooik vorig jaar. Dat zijn er opvallend minder dan twee jaar geleden. Toen ging het om 97 meldingen. “Het is fijn om vast te stellen dat mensen het belangrijk vinden om in een nette gemeente te wonen,” aldus burgemeester Simon De Boeck. “Maar het is uiteraard nog belangrijker om het aantal meldingen van sluikstorten jaar na jaar te zien dalen. We stellen vast dat de sluikstortcamera’s die we geplaatst hebben een ontradend effect hebben.”

De Boeck maant de Gooikenaren aan om sluikstorten te blijven melden. Intussen zullen alvast twee sluikstorters beboet worden nadat hun identiteit achterhaald kon worden uit documenten in het stort. De camera’s konden feiten van sluikstort registreren, maar nog geen plegers detecteren. “Daarom stellen we de camera’s in 2023 gegroepeerd op, dat vergroot de kans op identificatie.”