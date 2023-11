Gemeentebestuur Machelen slaat aan het vrijwilligen: “Inwoners warm maken om steentje bij te dragen”

De deuren van het gemeentehuis in Machelen blijven vandaag uitzonderlijk gesloten. Alle werknemers, schepenen en de burgemeester zetten hun werking voor één dag on hold om aan vrijwilligerswerk te doen. “We hopen om via deze actie onze inwoners warm te maken om samen met ons hun steentje bij te dragen tot een warme gemeenschap”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef.

Vandaag wordt aan de overkant van de oceaan Thanksgiving gevierd, de dag bij uitstek om om goede daden in de kijker te zetten. Dat brengt Machelen op ideeën. Voor het eerst in de geschiedenis sluit het namelijk de deuren van het gemeentehuis om aan vrijwilligerswerk binnen de gemeente te doen. Zo vervoert burgemeester Jean-Pierre De Groef vandaag schoolkinderen van De Fonkel, werkt eerste schepen Steve Claeys aan de zijde van de lokale gemeenschapswachten en helpt schepen Mohamed Akaychouch een handje in de cafetaria van woonzorgcentrum Parkhof.

De actie kadert binnen een breder beleidsplan om vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. “We streven ernaar een gemeente te zijn die zorgzaam en hartelijk is voor haar inwoners. Vrijwilligers vormen de essentie van onze samenleving en zijn onmisbaar om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. We hopen om via deze actie onze inwoners warm te maken om samen met ons hun steentje bij te dragen tot een warme gemeenschap”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef.