Gemeentebestuur Merchtem: “Zanzibar mag weer openen”

Vorige week woensdag moest de Zanzibar sluiten omdat de Raad van State de vergunning van Zanzibar had geschorst. Volgens de Raad van State was het niet duidelijk genoeg wat de activiteiten van de zomerbar precies inhielden en rammelde er ook een en ander aan de motivering rond de wettelijke basis voor de toelating. “Na grondig onderzoek en lang beraadslagen, heeft het college van burgemeester en schepenen haar beslissing omtrent de goedkeuring voor het organiseren van de pop-up zomerbar ‘Zanzibar’ hernomen”, klinkt het bij de gemeente Merchtem. “Er worden bijkomende beperkingen opgelegd aan de organisatie, om zo de eventuele overlast naar de omgeving nog verder in te perken.” Zo wordt er per openingsdag een beperking opgelegd van het aantal aanwezigen en van de grootte van de parking. “Een aantal geplande evenementen mogen niet plaatsvinden, de afwijkingen op de beperking van het geluid zijn ingetrokken en we zullen op regelmatige basis de zomerbar bijkomend controleren”, laat de gemeente weten. Zanzibar kan door de beslissing van de gemeente vanaf vandaag weer openen.