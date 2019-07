De zowat 30 ganzen steken regelmatig op een erg gezapig tempo de weg over aan de Willemsbrug of doen er een dutje op straat. De gemeente Grimbergen kreeg de voorbije tijd een aantal klachten over de gevaarlijke situaties die dat teweegbrengt. Het gemeentebestuur liet daarom een draad plaatsen op de plek waar de ganzen het kanaal uit komen, in de hoop dat ze een ander plekje zoeken om aan land te gaan.