Gemeentehuis mag niet uitbreiden

De eerste plannen voor de uitbreiding van het kasteel tot administratief centrum met een glazen bijgebouw in het park kregen een voorlopig negatief advies van Erfgoed Vlaanderen."Het bijgebouw achter het kasteel was te groot in oppervlakte (1.400m2) ten opzichte van het kasteel", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel). "We laten de plannen hertekenen en gaan opnieuw om advies vragen. "

De plannen hebben tot doel om alle administratieve diensten te centraliseren op één locatie. Momenteel zitten die nog verspreid over het kasteel, de Hoeve Dries en het oud politiecommissariaat in de Van Den Broeckstraat. Als Erfgoed alsnog een positief advies geeft, kan de gemeente voor de aanbouw subsidies krijgen van de Vlaamse overheid. De gemeente hoopt in 2022 met de bouw te kunnen beginnen.

Erfgoed Vlaanderen gaf nu wél groen licht voor de vernieuwing van de ramen van de Pastorij, die gebruikt wordt de Wemmelse Muziekacademie. Door de erkenning krijgt de gemeente 290.000 euro subsidie om de ramen te vernieuwen, waardoor er op de energiefactuur kan worden bespaard.