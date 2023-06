Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw verhuist diensten voor renovatie gebouw

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart of een rijbewijs nodig hebben, kunnen daar vanaf maandag 19 juni in de oude bibliotheek voor terecht. Niet meer in het gemeentehuis. Dat wordt binnenkort grondig gerenoveerd, vooral op het vlak van energie. De werken duren normaal gezien iets meer dan een jaar.