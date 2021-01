Gemeenten in de Rand internationaler, duurder en jonger dan andere Vlaamse gemeenten

Onderzoek van het BRIO-onderzoekscentrum van de VUB toont aan dat gemeenten in de Vlaamse Rand verschillen van andere Vlaamse gemeenten. Zo is er veel migratie, verhuizen mensen er vaker dan elders in Vlaanderen en zijn de woningen er duurder. "Dat komt door de nabijheid van Brussel en door de pendelaars die een woning zoeken in de nabijheid van hun werkplek”, verklaart VUB-onderzoeker Nohemi Echeverria.

Gemeenten in de Vlaamse Rand zijn geen doorsnee Vlaamse gemeenten. Dat besluit BRIO. Zij keken naar verschillende eigenschappen van de gemeenten en komen tot de conclusie dat de Rand internationaler is. "Zo is het aandeel leerlingen uit het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt er veel groter dan het Vlaamse gemiddelde", zegt onderzoeker Nohemi Echeverria. "Het is ook een opvallend jonge regio die met minder vergrijzing kampt dan andere Vlaamse gemeenten. Wonen in de Vlaamse rand blijkt ook veel duurder dan in de rest van Vlaanderen."

Binnen de Rand merkt het onderzoek nog regionale verschillen op. “In de faciliteitengemeenten zijn de meeste migratiebewegingen terug te vinden”, stelt onderzoeker Nohemi Echeverria. “Zij tellen de hoogste percentages leerlingen met een andere thuistaal in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs. In de Noordrand is de meeste migratie te vinden in Wemmel en Zaventem. De Druivenstreek is niet zo gericht op de hoofdstad. In Overijse, Hoeilaart en Tervuren verandert de bevolking het traagst.”

De studie toont aan dat de Vlaamse Rand alsmaar internationaler kleurt. In Asse, Meise, Merchtem en Grimbergen vind je vandaag nog het meeste aantal inwoners van Belgische afkomst.