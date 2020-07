Gemeenten nemen extra lokale maatregelen

Tal van gemeenten in onze regio nemen extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo moet je op het grondgebied van Vilvoorde voortaan altijd een mondmasker op zak hebben en annuleert de stad tal van activiteiten.

In Vilvoorde was het dragen van een mondmasker in het centrum van de stad al verplicht. Voortaan moet iedereen er een mondmasker op zak hebbben en dat ook dragen van zodra de afstand van anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden. Verder besliste het stadsbestuur ook om alle geplande zomerse avondwandelingen op donderdag en alle straatfeesten tot eind augustus te annuleren.

Galmaarden overschreed gisteren de alarmdrempel van het aantal coronabesmettingen. De voorbije week waren er vier besmettingen, waarvan zeker drie afkomstig van een jeugdkamp. Alle besmette personen zitten intussen in quarantaine. Galmaarden nam intussen een aantal extra maatregelen. Zo is het voortaan verplicht om een mondmasker te dragen op het Marktplein, de Plaats en het Oudstrijdersplein en ook in de gemeentelijke sportcomplexen en op de sportterreinen is dat het geval.

In Meise waren er de laatste zeven dagen vijf nieuwe besmettingen. Daarom moet iedereen die ouder is dan 12 jaar in Meise vanaf nu een mondmasker op zak hebben en dat verplicht ook dragen op plaatsen waar de afstand van anderhalve meter niet mogelijk is. Verder verplicht Meise het dragen van een mondmasker in de Hoogstraat, de Stationsstraat en het Gemeenteplein in Wolvertem en in Meise centrum in de Boechtstraat, een deel van de Brusselsesteenweg, het Oudstrijdersplein en De Beauffortstraat.

In Sint-Pieters-Leeuw is het vanaf vandaag verplicht om ook een mondmasker te dragen op de parkings van de grootwarenhuizen en winkels, wanneer mensen in een wachtrij staan, in het Colomapark en domein Groenenberg, met uitzondering voor de kampeerders in de tenten van het domein Groenenberg en de niet-publieke zones van de parken, in de hondenloopzones, speeltuinen en -pleinen en in het recyclagepark. Alle activiteiten in de dienstencentra zijn geannuleerd. Wie een evenement wil organiseren, moet een risicoanalyse laten maken. Op basis daarvan beslist de gemeente of de activiteit mag plaatsvinden.

Mensen die een recyclagepark van afvalintercommunales Interza, Intradura en ILvA bezoeken, moeten voortaan ook verplicht een mondmasker dragen.