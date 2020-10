Gemeentes mogen GAS-boetes uitdelen voor lichte snelheidsovertredingen

Binnenkort zullen gemeenten kort GAS-boetes mogen uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar je 30 of 50 kilometer per uur mag rijden. Dat heeft het Vlaams Parlement beslist.

De Vlaamse regering geeft zo meer autonomie aan de gemeenten om kleine verkeersovertredingen te handhaven. Bedoeling is om zo tot meer controles te komen in zones 30 en 50, bijvoorbeeld in schoolomgevingen. De gemeentes moeten voor de GAS-boetes wel werken met een automatische camera. “De maatregelen moet zorgen voor meer financiële middelen voor de gemeentes”, reageert minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Tegelijk hopen we dat door de pakkans te verhogen, er wij de bestuurders een mentaliteitswijziging komt.”