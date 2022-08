Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen stijgt boven 800 euro, Vlaams-Brabant koploper met 961 euro

De toegenomen inflatie en de stijging van het aantal verhuringen van huizen duwen de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen boven de 800 euro per maand. Huren in Vlaams-Brabant is dan nog eens flink duurder. Een Vlaams-Brabander betaalt gemiddeld 961 euro huur.

Immobiliënfederatie CIB Vlaanderen maakt vanochtend de stijgende cijfers voor 2022 bekend. “Tegenover 2021 zijn de huurprijzen in Vlaanderen met €28 gestegen, ofwel een toename met 3,7%. Dat is een aanzienlijk snellere toename dan de voorbije jaren”, schetst Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen. “In het gehele jaar 2021 stegen de huurprijzen slechts met 2,4%, het jaar daarvoor met 2,2%. Op één jaarhelft zitten we daar dus al boven. Gemiddeld betaalt de Vlaming nu meer dan €800 per maand.” De federatie ziet twee verklaringen voor de snellere prijsgroei. Het feit dat er meer woningen worden verhuurd en de stijgende inflatie, al blijft de stijging van de huurprijzen een stuk onder die inflatie.

Vlaams-Brabant koploper

De gemiddelde huurprijs die je in Vlaams-Brabant betaalt, ligt een flink stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 801 euro per maand. In onze provincie tel je als huurder gemiddeld 961 euro neer. “Al zijn de hogere globale huurprijzen in Vlaams-Brabant ook wel het resultaat van het feit dat er daar procentueel meer huizen worden verhuurd dan in de andere provincies. Bekijk je het per woningtype afzonderlijk, dan is het verschil nog steeds groot maar niet in dezelfde rangorde.” Een rijhuis huur je in Vlaams-Brabant gemiddeld voor 1098 euro, een halfopen bebouwing voor 1248 euro, een vrijstaand huis voor 1512 euro, een appartement voor 856 euro en een studio voor 574 euro.