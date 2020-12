Gemor bij handelaars over Dilbeeks mobiliteitsplan

Gemor bij de handelaars in de Verheydenstraat. Sinds de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan zien ze naar eigen zeggen minder klanten, omdat die steeds vaker moeten omrijden. “In augustus hebben ze om het laatste stuk van de Kasteelstraat van twee richtingen naar één richting gebracht. Dat is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen”, zegt Micheline Gizzarelli van krantenwinkel Dilpress. “Ik heb een omzetverlies van 20 à 30 procent. Klanten zeggen dat ze worden ontmoedigd om naar het centrum te komen, omdat ze altijd om moeten rijden." Schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) relativeert. “Zeggen dat de handelaars onbereikbaar zijn is niet correct. Een van de basisdoelstellingen van het mobiliteitsplan was de kern aangenamer en autoluwer te maken. Daar was een groot draagvlak voor. Ik denk dat dat draagvlak er nog steeds is. Maar ik begrijp de bezorgdheden van de handelaars. We hebben daarom beslist om een evaluatie te maken van het mobiliteitsplan.” Het parkeerbeleid wordt in elk geval al aangepast. “De bezetting van de blauwe zone in de Verheydenstraat is 100 procent. Vandaags hier een regime van 2 uur parkeren maximum, dat gaan we aanpassen naar een half uur”, geeft de schepen mee.