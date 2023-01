Genomineerden Toerisme Awards zijn bekend

"Met de Toerisme Awards willen we de ruime toeristische sector in de kijker zetten en een aantal verdienstelijke aanbieders van toeristische producten belonen voor hun inzet en innovatie. Want zonder producten geen toeristen en geen inkomsten uit toerisme”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. In de categorie Erfgoed zijn twee van de drie inzendingen uit onze regio: het Felix Art en Eco Museum in Drogenbos en de abdij en microbrouwerij van Grimbergen. Fietscafé Rustinneke in Pepingen maakt kans op de award voor meest fietsvriendelijke onderneming. Terlanenveld in Overijse is erbij in de categorie Wandelproduct. “Alle genomineerden maken kans op de eindoverwinning in hun categorie en dus op het winnen van een Toerisme Award”, vertelt Coppens. “Dat loopt via een publieksstemming die vandaag van start gaat op www.toerismevlaamsbrabant.be/awards.”

Toeristische onderneming 2023

Toerisme Vlaams-Brabant reikt ook een Award uit die wordt bepaald door de toeristische sector zelf. 9 inzendingen maken kans. Uit onze regio zijn dat Bierhuis Oud-Beersel in Beersel, Scootevents uit Lennik, Pajotse Fietsverhuur De Spaak uit Gooik, Taverne Het Bos in Merchtem en Brouwerij Boon uit Halle. De awards worden uitgereikt op 29 maart in het PIVO in Asse.