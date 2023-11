Gerenoveerde Sint-Rochuskerk in Halle klaar voor de toekomst

De restauratie van de Sint-Rochuskerk in Halle is bijna klaar. Die startte al in 2016. Enkel het interieur moet nog opgefrist worden. Als alles vlot verloopt, opent de kerk tegen de lente opnieuw voor het publiek. Niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor andere evenementen.

De Sint-Rochuskerk is hersteld in haar glorie. De kerk was in zo'n slechte staat dat ze dreigde afgebroken te worden, maar dat liet de stad niet gebeuren. Marc Snoeck, burgemeester Halle: "Het is een geklasseerd monument, zowel binnen als buiten is de kerk geklasseerd geworden in 1998. Sint-Rochus is de drukst bevolkte wijk van Groot-Halle. Het is dus belangrijk dat deze kerk behouden bleef en helemaal gerestaureerd kon worden."

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het interieur. De Sagrada Familia van Halle noemen ze hun kerk hier trots. De kleuren binnen zijn tijdens de restauratie ontdekt. Opvallend is de samenwerking met de Halse kunstenacademie.

Pieter Busselot, schepen van Patrimonium: "De kerk wordt gekenmerkt door speciale tegels die geglazuurd zijn en door een andere stand van de lichtinval een andere kleur krijgen. Zo hebben we gemerkt dat er bepaalde tegels kapot zijn gegaan. Die hebben we proberen te reproduceren en daarvoor hebben we samengewerkt met de kunstacademie in Halle."

De kerkt moet volgend jaar de deuren opnieuw openen. Naast kerkdiensten vinden hier dan nog andere evenementen plaats. De buurt kreeg daarbij inspraak. In de toekomst kunnen in de kerk optredens, lezingen en tentoonstelling plaatsvinden.