Gerestaureerde Villa Servais nieuwste erfgoedparel in Halle

Na een restauratie van drie jaar is afgelopen weekend Villa Servais voorgesteld. In het beschermd gebouw is niet alleen een bed and breakfast gevestigd, maar ook een zaal waar plaats is voor concerten of exposities. Wij gingen een kijkje nemen en hebben maar één conclusie: de stad Halle heeft er een nieuwe erfgoedparel bij.

Een huzarenstukje was het om de verloederde Villa Servais te restaureren. De villa werd in 1847 ontworpen in opdracht van de Halse cellist François Servais. Na zijn overlijden heeft de villa verschillende bestemmingen gekend waaronder een tweewoonst, een rijkswachterswoning en schoolgebouw. Het verleden van de woonst is bewogen, want tijdens de Tweede Wereloorlog was het zelf een hoofdkwartier van de Gestapo.

Sinds 1981 stond Villa Servais leeg, tot het in 2016 in handen kwam van Geert De Poorter. Hij kreeg het restauratiedossier op de rails en baat vandaag samen met zijn gezin de bed and breakfast uit en woont op de tweede verdieping van de villa. Enkele jaren geleden riepen de Hallenaren de woning uit tot het mooiste monument van Halle. Dat zal nu na de restauratie niet anders zijn.