Gerestaureerde Witte Kapel ingehuldigd

Dit weekend werd de gerestaureerde Witte Kapel in Alsemberg officieel ingehuldigd. De kapel is niet weg te denken uit het straatbeeld van Alsemberg, want ze is intussen al bijna 300 jaar oud.

Al bijna 300 jaar staat de kapel langs de weg richting Elsemheide. Voor vele inwoners van Alsemberg heeft de kapel een grote historische waarde. “Het is een plek waar heel wat mensen tot rust komen. De kapel moest opgeknapt worden, want het moet ook voor de volgende generaties in stand worden gehouden”, zegt schepen voor Erfgoed Elsie De Greef.

De opfrisbeurt was omdat er vocht- en vorstschade was. Dat bracht op termijn de stabiliteit en het uitzicht van de kapel in het gedrang. Tal van organisaties zetten hun schouders onder de restauratie. “De provincie heeft veel gesubsidieerd. Het Mariastoetcomité, de buurt en de gemeente Beersel hebben de rest van de kosten op zich genomen”, zegt Jan De Cock van het Heemkundig Genootschap van Witthem.