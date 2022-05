Gevaarlijk kruispunt in Merchtem krijgt eindelijk verkeerslichten

Het gevaarlijk kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en de Linthoutstraat in Merchtem krijgt dit najaar verkeerslichten. “Veilig oversteken is hier praktisch onmogelijk. Eindelijk komt er een veilige oplossing voor dit zwarte punt”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers.

Al jaren vraagt de gemeente Merchtem voor een verkeersveiliger kruispunt aan de Linthoutstraat. “Hier gebeuren vaak zware ongevallen”, meent schepen van Openbare Werken Steven Elpers. “Het probleem is dat automobilisten en zwakke weggebruikers die vanuit Meuzegem of Linthout de Wolvertemsesteenweg willen oversteken of oprijden, daar tijdens de spits amper of niet in slagen door het drukke verkeer.”

Dit najaar starten werken aan de Wolvertemsesteenweg. Tijdens die werken zullen ook verkeerslichten geplaatst worden. Merchtem dacht aan een rotonde, maar dat bleek niet haalbaar. “Vandaar dat wordt geopteerd voor verkeerslichten. Tegelijk wordt ook het fietspad aangepakt. Dat wordt zo aangelegd dat het wat verder van het kruispunt komt te liggen en er veiligere oversteken zijn”, aldus burgemeester Maarten Mast.