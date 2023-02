Gevonden lichaam in de Nete is van vermiste jonge vrouw uit Eppegem

Het lichaam dat gisteren in de Nete in het Antwerpse Duffel is gevonden, is dat van de jonge vrouw uit Eppegem die eind januari met haar fiets in de Zenne belandde. Dat zegt de Cel Vermiste Personen aan Radio 1. De voorbije weken werd intensief gezocht naar het lichaam van de vrouw. Twee weken geleden werd haar fiets gevonden, nu is er de bevestiging dat ook het lichaam gevonden is.