Gewapende overval in Dilbeek: twee gewonden

In Dilbeek is vanochtend een gewapende overval gepleegd op een juwelier in Dilbeek. Daarbij raakten twee mensen gewond. De dader zijn spoorloos.

Een dag na de roofmoord op een 55-jarige man in Dilbeek, gebeurde deze voormiddag iets na 10u een gewapende overval in een juwelierszaak in de Verheydenstraat in Dilbeek. “Toen de juwelier een persoon in de zaak binnenliet, werd hij door deze persoon en nog minstens één andere mededader aangevallen en gekneveld. Beide daders waren gewapend en vroegen naar de inhoud van de kluis”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Twee andere klanten die de zaak op dat moment betraden, werden ook overmeesterd en gekneveld. Een vierde persoon kreeg pepperspray in het aangezicht. Deze persoon werd samen met de juwelier naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De daders namen met een onbepaalde hoeveelheid geld en juwelen de vlucht met een voertuig, vermoedelijk van het merk Audi. Een deel van de buit werd tijdens de vlucht achtergelaten. De technische recherche werd ter plaatse gevraagd voor het sporenonderzoek en de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde werd met het verder onderzoek gelast.”