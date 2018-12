Gewapende overval op bankkantoor in Kraainem

In Kraainem is vanochtend een overval gepleegd op een bankkantoor langs de Koningin Astridlaan. Een van de drie overvallers werd gevat.

Twee overvallers drongen vanochtend het bankkantoor van Crelan langs de Koningin Astridlaan in Kraainem binnen. Ze bedreigden het personeel van de bank met een namaakwapen. Een kompaan bleef buiten op de uitkijk staan. De politie was snel ter plaatse. “Met de hulp van een helikopter en de collega’s van de politiezone Zaventem en Druivenstreek konden we een van de overvallers bij de lurven vatten in de achtertuin van een woning in de buurt. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse”, vertelt commissaris Van Pee van de politiezone WOKRA. De man was volgens Het Laatste Nieuws tijdens z’n vlucht gevallen en gewond geraakt aan de schouder. De twee andere daders konden ontkomen.