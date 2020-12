Gewapende overval op Proxy Delhaize Strombeek-Bever

Bij een gewapende overval op een Proxy Delhaize in de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever (Grimbergen) is zondagavond de uitbater zwaargewond geraakt. De man kreeg een zevental messteken. Eén verdachte is intussen opgepakt.

“Vijf minuten voor sluitingstijd zijn twee mannen de winkel binnengegaan”, zegt Sabine Lievens van het parket van Halle-Vilvoorde. “Ze droegen motorhelmen. Er waren op dat ogenblik nog vier personeelsleden in de winkel aanwezig. Een werkneemster vroeg de mannen of ze ergens mee kon helpen? De eerste verdachte bedreigde haar met een mes terwijl hij de inhoud van de kassa eiste. De tweede verdachte was gewapend met een vuurwapen. Hij bedreigde daarmee de gerant. Die werd gedwongen om de code van de kluis te geven, maar hij weigerde. Daarop is een schermutseling ontstaan tussen de gerant en de tweede verdachte. Daarbij kwam de eerste verdachte tussen. Hij gaf de gerant zes of zeven messteken in de rug en de schouder. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij verkeert niet in levensgevaar.”

Of de daders buit konden maken, is nog niet duidelijk. Kort na de feiten kwam de politie de verdachten op het spoor. “Een getuige verklaarde dat de verdachten vluchtten in een voertuig”, gaat Lievens verder. “Dat voertuig werd een kwartiertje later opgemerkt op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem door een ploeg van politiezone Brussel-West. Toen de politie controle wilde doen, is de passagier uitgestapt en te voet gevlucht. De bestuurder vertrok met gierende banden en de politie zette de achtervolging in." Uiteindelijk reed de verdachte zich klem door te botsen met een aantal geparkeerde wagens. De man vluchtte te voet, maar de politie kon hem inrekenen.

De verdachte is een 24-jarige man uit Laken. Hij gaf toe de dader te zijn van de overval in Strombeek-Bever. De verdachte wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt de aanhouding van de verdachte. De tweede verdachte kon nog niet worden gevat, hij wordt opgespoord.