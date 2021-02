Gewond katje gedumpt in vrieskou

In de nacht van zondag op maandag werd in de Groenstraat in Vilvoorde een gewond katje achtergelaten in vriestemperaturen. Het beestje werd gedumpt in een mand waar het niet uitkon. Dierenopvangcentrum Zemst verzorgt momenteel het katje.

Het was een buurtbewoner die het katje opmerkte in de Groenstraat en het Dierenopvangcentrum Zemst contacteerde. "Het beestje was volledig onderkoeld, maar intussen gaat het gelukkig beter. Er is een probleem met de linkerachterpoot waardoor we denken dat de kitten gekwetst is en gedumpt werd in de koude nacht tijdens sneeuwval. Je moet maar durven om dit op je geweten te hebben", laat het dierenopvangcentrum op z'n Facebookpagina weten. "Als je denkt alles gezien te hebben komt er wel weer iets nieuws. Sommige mensen hebben echt geen schaamte meer."

Het katje werd intussen Hope gedoopt door het Dierenopvangcentrum. Het centrum betreurt alvast de medische kosten. Die bedroeg in januari alleen op tot meer dan 4.000 euro voor de verzorging van de opgevangen dieren. Wie het centrum, Hope of andere dieren wil steunen kan dat via deze website.