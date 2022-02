Gezin van zes ontsnapt nipt aan vlammenzee

Vannacht is in Merchtem een woning volledig uitgebrand. Een gezin van zes kon maar net aan de vlammenzee ontsnappen. Eén kind liep breuken op toen hij uit het raam sprong. Vanuit de vlakbij gelegen Tuinbouwschool wordt een hulpactie gecoördineerd.

De brand brak rond één uur vannacht uit in een woning aan de Molenbaan. “Toen we aankwamen, was de brand al uitslaand”, meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Een gezin van zes kon nipt ontsnappen aan de brand.” Brandweerploegen uit Opwijk en Asse kwamen ter plaatse om mee te blussen, al konden ze niet verhinderen dat de woning helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.

“Eén zoon liep wel breuken en brandwonden op omdat die uit het raam sprong”, zegt burgemeester Maarten Mast. “De andere gezinsleden raakten bevangen door de rook. Het gezin is daarop overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ze worden nu verzorgd en ze moeten en nog een tijdje ter observatie blijven. Gelukkig is er niemand in levensgevaar.”

Vanuit de gemeente wordt de noodwoning in de Stationsstraat tegen maandagavond ter beschikking gesteld voor het gezin. "We gaan ook vanuit de tweedehandswinkel van het OCMW kleding ter beschikking stellen. Eén van de kinderen is een leerling in de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool, die vlakbij de getroffen woning is gelegen. Vanuit de school wordt een hulpactie gecoördineerd.”

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West