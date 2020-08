Gezondheidseconoom Lieven Annemans: “Ons geluk staat onder zware druk”

Vijf maanden al is ons land al in de greep van het coronavirus. De lockdown en vele maatregelen leiden bij heel wat mensen tot coronamoeheid. Premier Sophie Wilmès (MR) wil daarom psychologen en gedragswetenschappers inschakelen om de Belg gemotiveerd te krijgen. “Een goede zaak, want ons geluk staat onder zware druk”, zegt VUB-gezondheiseconoom Lieven Annemans uit Wemmel.

Geluks- en gezondheidseconoom professor Lieven Annemans uit Wemmel adviseert onze regering om onze maatschappij op gang te brengen na de coronacrisis. “De eerste lockdown was onvermijdelijk, maar intussen weten we meer over het virus en wat de gevolgen voor de maatschappij zijn van zo’n lockdown. Denk aan stress, werkloosheid, armoede en ongelukkige mensen. Het zet ons geluk onder zware druk”, aldus Annemans.

Zijn de mensen dan echt ongelukkiger sinds de lockdown? Annemans onderscheidt twee tendensen. "De ene groep is veel ongelukkiger geworden door onzekerheid en stress, maar we zien ook mensen die het beter doen dan voorheen omdat ze nieuwe manieren van samenleven hebben ontdekt. Bijvoorbeeld mensen die zich gelukkiger voelen omdat ze zich nuttig voelen door mondmaskers te maken. De twee vlakken elkaar wat af, maar gemiddeld daalt ons geluk."

De nieuwe maatregelen die vorig maand werden genomen, dragen volgens Annemans bij tot de daling van dat geluk. “Een mondmasker verplichten in een volledige provincie vind ik té streng. Het is zoeken naar een evenwicht en kwestie van mensen goed te informeren”, gaat Annemans verder. “Bij overdreven en niet goed uitgelegde maatregelen krijgen we vaak twee reacties te zien. De ene wordt nog angstiger, de andere gaat er niets meer van geloven en zegt ‘foert’. Net dat moeten we vermijden.”

Daarom is het aantrekken van gedragsexperten volgens de Wemmelse gezondheidseconoom belangrijk om onze bevolking door de crisis te loodsen. “Ik pleit daar al van 20 maart voor. Mensen gaan hun gedrag pas aanpassen als ze overtuigd zijn dat dat nodig is en als ze voelen dat die aanpassingen leefbaar zijn. Net daarom is het evenwicht in de coronamaatregelen zo belangrijk. Dat evenwicht is vandaag wat zoek.”

Het evenwicht en het waarom van de maatregelen moet volgens Annemans nog beter. “Ik vermoed dat beleidsmakers het vaak liever zwart-wit zien. Ofwel is niets mogelijk, ofwel is veel mogelijk. Ze moeten meer de grijze zone opzoeken. Met de nodige veiligheidsvoorschriften zijn volgens mij meer culturele en sportieve evenementen mogelijk. Het heropbouwen van die sociale relaties helpt om gelukkiger te worden, net als perspectieven bieden en inkomensverliezen compenseren”, besluit Annemans.