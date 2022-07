Gigantische berg afval aan snelwegparking in Groot-Bijgaarden wordt opgeruimd

Vuilniszakken, matrassen, afgedankte elektrotoestellen, het is allemaal gedumpt langs de snelwegparking in Groot-Bijgaarden in de richting van de kust. Vier containers waren er vandaag nodig om de troep op te ruimen. De gemeente Dilbeek ziet het met lede ogen aan. "Het is een echte schande", zegt eerste schepen Luc Deleu.

Wie de voorbije dagen halt hield langs de snelwegparking in Groot-Bijgaarden, zal het wel gemerkt hebben. De parking, die momenteel volledig heraangelegd en uitgebreid wordt, is er herschapen in een stort. "Het wordt erger en erger, het is een echte schande", zegt eerste schepen Luc Deleu. "Jammer genoeg kunnen wij niet ingrijpen omdat het onze eigendom niet is. Wij kunnen alleen maar opruimen als de veiligheid of de gezondheid in het gedrang komt. Dan verwittigen wij de eigenaar met de boodschap: het is te gortig, we gaan het oprumen op uw kosten."

De concessiehouder die in naam van het Vlaams gewest de parking beheert, ruimt geregeld de sluikstorten op, maar die inspanningen halen niet veel uit. Daarom gaat het Vlaamse Gewest camera's, hekken en slagbomen plaatsen op het domein. Ook Dilbeek zelf wil zijn sluikafvalbeleid verstrengen want sluikstorten is een plaag in de hele gemeente. “We gaan het gebruik van mobiele camera's verder opdrijven en meer vaste camera's plaatsen waar veel afval gestort wordt. Vorig jaar hebben we in Dilbeek 330 ton sluikafval opgehaald, dat is enorm”, aldus Deleu.