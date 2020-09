GISO Machelen kleurt als eerste school in Vlaanderen oranje, leerlingen krijgen halftijds thuis les

In het GISO in Machelen krijgen leerlingen van de tweede en derde graad vanaf volgende week halftijds thuis les. De school neemt de beslissing als eerste in Vlaanderen na een rapport van de Risk Assessment Group. Die vindt dat er in de gemeente te veel besmettingen zijn om alle leerlingen veilig naar school te laten gaan.

De experten van de Risk Assessment Group vroegen in hun rapport aan gemeenten Machelen, Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel en Kraainem om de situatie grondig te analyseren in de lokale crisiscel. Het GISO in Machelen neemt op eigen initiatief actie. "Het risico is te groot. In onze gemeente en alle omliggende gemeenten ligt het aantal besmettingen boven de alarmdrempel. Veel van onze leerlingen komen uit die gemeenten", zegt directeur Willy De Bouw. "Bovendien zijn er leerlingen net teruggekeerd uit rode vakantiezones. Het leek ons dus een evidentie."

Vanaf volgende week krijgen de leerlingen uit de tweede en derde graad de ene week les op school, de andere week krijgen ze digitale taken en opdrachten. Het gaat om een proefperiode van vier weken. Daarna evalueert de school de situatie. Opvallend, de beslissing om naar code oranje te gaan viel al een week geleden, tijdens het laatste overeg van de Machelse veiligheidscel. De ouders werden toen meteen op de hoogte gebracht.

De beslissing van het GISO in Machelen krijgt de goedkeuring van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens het kabinet is het de eerste Vlaamse school die naar code oranje gaat. Ook in Kraainem zouden de scholen oranje kleuren, al zijn de gevolgen daarvan niet meteen duidelijk. De faciliteitengemeente heeft namelijk geen secundaire scholen. Vilvoorde en Grimbergen hebben vandaag beslist om de scholen op code geel te houden.

"De meest recente cijfers tonen aan dat het juist de goede kant uitgaat qua besmettingen. Maar dit kan natuurlijk snel wijzigen. We volgen de situatie op de voet op, maar voorlopig is er geen reden tot het verzoeken van een code oranje", besluit burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD).