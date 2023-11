Glasbollen worden verwijderd omdat gemeente sluikstortprobleem niet meer de baas kan

Grimbergen kampt met een hardnekkig sluikstortprobleem rond de glasbollen in de sterk verstedelijkte deelgemeente Strombeek-Bever. De problemen zijn zo groot, dat er zelfs glasbollen worden weggenomen. Op vijf plaatsen aan glasbollen in Strombeek-Bever zijn in tien maanden tijd liefst 291 sluikstorters geïdentificeerd én beboet.

In totaal zijn er 28 locaties in Groot-Grimbergen waar glasbollen staan. “In Grimbergen, Beigem en Humbeek blijkt het inzamelsysteem vrij goed te werken en zijn er niet zoveel klachten gemeld”, meldt schepen van Afvalbeleid Chantal Lauwers (Vernieuwing).

“Maar in het verstedelijkte Strombeek-Bever, blijkt er een groot probleem van sluikstorten rond de glasbollen te zijn. Dat was vroeger ook al een probleem, maar ik ben nu toch erg geschrokken van de meest recente cijfers.”

“Vanaf januari dit jaar zijn aan de glasbollen in Strombeek-Bever liefst 291 sluikstorters geïdentificeerd. Dat gebeurde door camera’s van Incovo aan de Grimbergsesteenweg en de Jozef Van Elewijckstraat en door vaststellingen van handhavers in de Kasteelstraat, De Singel en de Verbeytstraat.”

“We sensibiliseren heel veel, maar het probleem is zo groot, dat enkel handhaving nog kan helpen. Op heel wat plaatsen aan glasbollen in Strombeek-Bever is het zelfs zo erg dat er bijna dagelijks sluikstorten moeten worden opgeruimd. Soms is er een paar uur na de opruiming, alweer afval gedumpt. Dit is dweilen met de kraan open.”

Recidivisten

De schepen merkt op dat er een deel hardleerse sluikstorters zijn. “Van de 291 geïdentificeerde sluikstorters aan de glasbollen in Strombeek, zijn er 22 recidivisten”, zegt Lauwers. “Daarvoor zijn 51 processen-verbaal opgesteld. Zij mogen zich aan hogere boetes verwachten.”

“De som van de opgelegde geldboetes voor sluikstorten aan glasbollen, bedraagt tot nu toe in die tien maanden tijd 14.595 euro, dat is dan nog zonder het bedrag van de opruimkosten. Daarvan is 10.570 euro al geïnd. Voor een goed begrip: ik had liever dat we nul sluikstorters moesten beboeten, want dan is er geen probleem.”

Omdat het sluikstortprobleem te groot is op de hoek van de Lindenlaan met de Van Elewijckstraat in Strombeek, worden de glascontainers daar alvast verwijderd. Op die plaats alleen al konden we sinds begin dit jaar al meer dan 150 sluikstorters identificeren en beboeten. Die boetes lopen op tot 350 euro, plus de opruimingskosten. We stellen ook vast dat het veel eigen inwoners van de gemeente zijn die er sluikstorten.”

“We onderzoeken of de glasbollen van de Van Elewijckstraat geplaatst kunnen worden aan de Antwerpselaan. Rond de glasbollen aan de Singel in Strombeek-Bever, wordt er ook veel gesluikstort. Die glasbollen zullen meer in het zicht worden geplaatst aan de overzijde van de straat, waar er meer sociale controle is.”