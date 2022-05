In Halle start volgende week de bouw van nieuw gebouw waarin leerlingen uit twee verschillende scholen onderwijs zullen krijgen. Het GO! Technisch Atheneum en de Middenschool Halle willen de jongeren zo een nieuwe onderwijsvorm aanbieden.

GO! Technisch Atheneum en Middenschool Halle samen in nieuwbouw

De klassieke klaslokalen gaan op de schop in het nieuwbouwproject van het GO! Technisch Atheneum en de Middenschool in de Kluisstraat in Halle. “We kiezen voor grote, open ruimtes waarin onze leerlingen het ‘hybride onderwijs van morgen’ zullen krijgen”, legt Maggy Verkeerberghen, directeur van het GO! Technisch Atheneum uit. “De leerkrachten zullen er niet meer klassiek lesgeven, maar eerder als coach fungeren. In de nieuwbouw zal plaats zijn voor 270 leerlingen van onze school én van de Middenschool.”

“We merken dat veel jongeren in het klassieke onderwijs hun talenten veel te laat ontdekken. Door een andere manier van lesgeven én door hen in contact te laten komen met de leerlingen van de andere school, zal er letterlijk en figuurlijk veel meer ruimte te zijn om te onderzoeken wat hen echt interesseert en waar ze echt goed in zijn”, legt David De Clercq, directeur van de Middenschool Halle uit.” De nieuwbouw moet klaar zijn tegen de paasvakantie van volgend jaar.