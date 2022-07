GoeGerief! gaat van start in Halle: “Een bibliotheek met werkmateriaal”

Handige Harry's kunnen voortaan bij het STEK in Halle terecht bij de uitleendienst 'GoeGerief!’. Dat is een uitleendienst waar je voor een prijsje kwaliteitsvol klus- en tuingereedschap kan ontlenen. Het initiatief komt van 1500CC, een organisatie die met gerecupereerde materialen leegstaande panden een nieuw leven geeft.

Bij GoeGerief! kan je terecht voor een gevarieerd aanbod aan klusgereedschap. Maar ook mensen met groene vingers vinden hier zeker hun gading. “Toestellen die iedereen wel kan gebruiken, bijvoorbeeld een slagschroevendraaier, een boor- en schroefmachine of schuurmachines om meubeltjes mee op te schuren”, zegt Tomhas Haesaerts van 1500CC. “Omdat we al jarenlang leegstande panden nieuw leven inblazen, hebben we die zelf vaak machines nodig. Vandaar kwam het idee om een uitleendienst op te starten.” GoeGerief! wil met dienst ook de overconsumptie van werkgereedschap tegen gaan.

Particulieren kunnen voor 50 euro per jaar wekelijks drie toestellen ontlenen. Jonge start-ups en non-profitorganisaties betalen 70 euro per jaar voor vijf toestellen per week. De start-up Broed, die oesterzwammen maakt van koffiegruis in de kelder van het STEK heeft het lidmaatschap alvast aangevraagd. “We maken ook heel wat zaken zelf. We gaan bijvoorbeeld een systeem voorzien om allerlei zakken aan op te hangen, dus daarvoor is het materiaal van Goe Gerief zeker interessant voor ons”, besluit Robbe Wouters van Broed.