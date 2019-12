Gooik: "Belastingverhoging was noodzakelijk"

De gemeente Gooik trekt de belasting op onroerende voorheffing op van 787 naar 895 opcentiemen. Een stijging met 14%. Volgens de oppositiepartij N-VA is dat het gevolg van het verspillen van belastinggeld aan dure projecten, maar volgens het gemeentebestuur was de verhoging nodig door de alsmaar oplopende werkingskosten.

De belastingverhoging werd gisteren goedgekeurd op de Gooikse gemeenteraad, maar N-VA stemde tegen. "Dit is het gevolg van het mateloos verspillen van belastinggeld aan projecten zoals de zeilsculpturen op het dorpsplein in Gooik en het alsmaar duurder wordende plattelandscentrum Paddenbroek. Dat zijn projecten waarvan de Gooikenaar niet echt wakker ligt. De rekening van dit megalomane bestuur wordt nu aan de inwoner gepresenteerd”, zegt Steve Dehandschutter van N-VA.

Kritiek die burgemeester Michel Doomst (CD&V) pareert. "We hebben de voorbije jaren extra personeel aangeworven en de bijdragen voor de politie en brandweer stijgen, waardoor de kosten met 1 miljoen euro zijn opgelopen. Om het huishoudboekje op orde te houden, was een kleine aanpassing van de onroerende voorheffing nodig, maar met 895 opcentiemen blijven we nog altijd de derde laagste in de regio", zegt Michel Doomst.

Volgens N-VA moet een Gooiks gezin jaarlijks gemiddeld 100 euro meer betalen."Toch blijft Gooik een belastingvriendelijke gemeente. De personenbelasting blijft met 7,3% de laagste in de regio en de milieubelasting wordt volledig afgeschaft", aldus Doomst. Tegenover de belastingverhoging staan zo'n 18 miljoen euro aan investeringen de komende jaren, waaronder de bouw van een nieuw administratief centrum.

"Dat zou moeten komen op de huidige site van het gemeentehuis in Gooik. Voor het administratief centrum is zo'n 3 miljoen euro voorzien. Door de integratie van het OCMW in de gemeente dringt de bouw zich stilaan op. Het gebouw waar het OCMW nu in huist in Leerbeek, zal worden verkocht," besluit Doomst.