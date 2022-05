Gooik maakt zich op voor weekend vol motorcross

Na bijna drie jaar is er dit weekend opnieuw een grote motorcross in Gooik. Geen BK-manche of WK-manche bij de zijspannen dit weekend, maar een evenement voor de jeugd en lokale piloten.

Organisator De Toekomst Dworp gooit het deze editie over een andere boeg. Dit weekend worden er zo’n 500 motorcrossers verwacht in Gooik: “We richten onze pijlen op de jeugd en de regionale piloten. In eerste instantie waren we bereid een proef voor het WK te organiseren, maar we konden niet voldoen aan de financiële eisen die daarmee gepaard gaan. Zeker niet omdat we niet wisten waar we aan toe waren na drie jaar niks georganiseerd te hebben,” licht organisator Ivan Vogeleer toe.

Financiële eisen, minder sponsorinkomsten en hogere kosten doen vraagtekens reizen over de toekomst van motorcross in Gooik. “Als deze editie goed verloopt en we voldoende vrijwilligers blijken te hebben, kunnen we evalueren en bekijken of we op deze basis verder kunnen,” aldus De Vogeleer.

De Toekomst Dworp heeft een lange staat van dienst, met onder andere WK- en BK-manches op de iconische Kesterheide. Door de reputatie van de organisatie zakken nog altijd internationale kleppers af naar Gooik. “Er zullen nog een viertal GP-zijspanteams aanwezig zijn. Ik heb net de bevestiging gekregen. Marvin Vanluchene zal zeker starten, ook Jason Van Daele is van de partij. En Gert van Werven en Ben van den Bogaart komen uit Nederland.”