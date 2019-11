Gooik roept voorlopig geen deontologische commissie samen

Op de jongste gemeenteraad in Gooik vroeg de N-VA om een deontologische commissie samen te roepen over de rol van de Gooikse politici in het fraudedossier dat momenteel loopt. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt onregelmatigheden bij bestellingen en het behandelen van sponsors. In dit onderzoek loopt vooral de algemeen directeur in het vizier maar volgens N-VA moet ook de politiek verantwoording afleggen.

Na recente huiszoekingen in het Gooikse gemeentehuis is er nog niemand beschuldigd. Volgens de N-VA kan een deontologische commisie voor transparantie zorgen en zekerheid opleveren in het onderzoek of de politiek alles gedaan heeft zoals het hoort. CD&V wenste niet in te gaan op het voorstel van N-VA. CD&V verkiest het resultaat van het gerechtelijk onderzoek af te wachten. Er komt dus geen deontologische commissie.