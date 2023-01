Gooikoorts keert terug op de festivalkalender

De voorbije maanden hingen er donkere wolken boven het muziekfestival Gooikoorts. De ene vrijwilliger na de andere haakte af, waardoor er geen andere optie was dan de stekker uit het festival te trekken. Na heel wat reacties uit de folkwereld werd ‘Gooikoorts on the road’ op poten gezet, waarbij op drie locaties kleinere optredens werden georganiseerd. Maar deze zomer komt er opnieuw een volwaardige editie. “Soms moet iets bijna stoppen om te ondervinden dat het gemist zal worden”, klinkt hij bij de vzw Muziekmozaïek. “Na een intieme editie kijken we al vooruit naar volgende zomer. Want dan is Gooikoorts helemaal terug.”

Rond de West-Vlaming Rik Couchez heeft zich intussen ook een nieuwe groep vrijwilligers gevormd. Couchez organiseerde jarenlang Deerlycke Folk en een trouwe bezoeker van het Gooikse volksmuziekfestival. Dat vindt dit jaar plaats op 30 juni en 1 en 2 juli plaats op het oude atletiekplein in Gooik. “Op het menu: heerlijke folkmuziek, massa’s dansplezier, ongelofelijke sfeer in een prachtig decor, foodtrucks die lekkere gerechten serveren, ruime keuze aan sapjes en frisse dranken”, zegt Muziekmozaïek.

Het festival maakte intussen ook al de eerste namen bekend. Zo staat onder meer Ensemble Sangineto uit Italië en de Britse folkrockband Oysterband op de affiche. Het wordt ook uitkijken naar Laïs. De Vlaamse folkgroep ontstond nadat de toenmalige bandleden elkaar leerden kennen tijdens de volksmuziekstage in Gooik.